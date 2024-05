Chi è Benedetta Caretta - il suo ex è un famoso cantante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024), nel 2010 all’età di 14 anni, vince la seconda edizione di Io canto condotto da Scotti sorprendendo per l’intonazione della sua voce e come premio vince anche una borsa di studio per la New York Film Accademy dove studia canto, ballo e recitazione. Nel 2012 scrive il suo primo inedito dal titolo “Counting down the days” e pubblica l’album “Conto alla rovescia dei giorni”. Nel 2011 partecipa a Io canto la Festa, mentre nel 2014 a The Voice of Italy. Ha duettato nel 2015 con Riccardo Cocciante, mentre attualmente collabora con Stjepan Hauser, il violoncellista dei 2Cellos. Nel 2019 è tra i giurati di un nuovo programma musicale, ovvero All Together Now, mentre ora sarà una dei coach dei giovani concorrenti a Io canto Generation. Vedremo come se la caverà in questa veste nel programma condotto da Gerry Scotti che torna dopo dieci anni ...