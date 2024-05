Cherry core - dall’abito di Maria De Filippi virale ovunque alla slogan tee che piace alle it girl Impazza il tema ciliegia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) CiliegiediDet-shirt – luxury o low cost – che piaccionostar. Brand (e prezzi) dei capi con il frutto più trend di stagione Nasce lo scorso 2023 con ilcola lips, il make up ispiratociliegie che ha spopolato in rete grazieitcome Hailey Bieber e le sorelle Jenner. E continua, nel 2024 a poche settimane dstagione estiva, la scalata al successo della tendenza che trae ispirazione dal goloso frutto rosso. Ma stavolta nella moda! Laè infatti il frutto di tendenza dell’estate 2024, proposto su abiti di lusso o t-shirt casual. Ma anche nel segmento degli accessori e dei bijoux low cost. Tra i look presi ...