Cesa | Progetti Gol - domani pomeriggio seminario formativo ed assistenza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 20 maggio 2024). Si terrà, presso la sala consiliare del Comune dialle ore 17, une diin merito al Progetto Gol. “Il nostro comune – fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, con delega ai servizi sociali – ha attivato 56 tirocini di inclusione sociale. Si tratta di una serie di persone che potranno svolgere attività presso gli uffici comunali”. Requisiti di accesso obbligatori sono i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro; disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; percettori del Reddito di cittadinanza; Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con ...