Castelfalfi - il tempo sospeso della natura e del benessere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Toscana non finisce mai di stupire. Prendete ad esempio(www..com), un luogo custodesua storia sulle tracce di un passato lontano (le origini risalgono all'epoca etrusca ma la prima testimonianza è datata 754 d.C in piena epoca longobarda quando furono costruite le due torri nella parte alta del borgo). Oggi lo ritroviamo in una nuova veste, non più castello feudale ma Comune indipendente. Questa meta, se non lo è già, potrebbe diventare prossimamente un vero hot spot. E' un rifugio dove rigenerare corpo e spirito, dedicarsi al piacere dell'ozio, trascorrere giornate dai ritmi lenti, un'immersione nei colori e nei profumi dei fiori (all'epoca, l'illustre botanico Antonio Biondi arricchìdi un ampio giardino all'italianain un panorama mozzafiato che ...