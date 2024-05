Casa - sport e giustizi - governo verso il prossimo Cdm | cosa c' è sul tavolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Continuano le interlocuzioni e gli approfondimenti sulle misure che arriveranno nei prossimi giorni suldel Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm era programmata in un primo momento per mercoledì pomeriggio ma è slittata a venerdì mattina alle ore 9,30. Fari accesi soprattutto sul cosiddetto 'salva-casà rilanciato anche oggi dal vicepremier e ministro dei Trai e delle Infrastrutture Matteo Salvini. «'Sanatorià? Non è una brutta parola, come vorrebbe qualcuno, se significa semplicemente regolarizzare piccole anomalie, liberando oltretutto gli uffici comunali dalle troppe pratiche bloccate, permetterà a milioni di proprietari di riprendere il pieno possesso del proprio immobile», ha ribadito oggi su Facebook il segretario della Lega. Il piano«non è un condono», ha sottolineato. L'obiettivo è sanare le incongruenze ...