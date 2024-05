Carenza di infermieri in Italia | ne mancano 63mila

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’accusa una fortedi. Il Paese, secondo l’Ocse e la Commissione europea, è quello che impiega menodi tutti gli altri in Europa e, stando ai dati della Federazione Nazionale Ordini Professionalistici (Fnopi), ne mancherebbero almenonelle strutture mediche nazionali. Le situazioni peggiori in Lombardia e Campania, con i dati che potrebbero peggiorare nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione. Oltre alle mancate assunzioni e ai posti a numero chiuso nelle università distica, a incidere sulladi personale qualificato nelle strutture sanitarie nostrane è anche la differenza salariale che l’sconta nei confronti degli altri Paesi europei ...

