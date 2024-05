Caos nella Basilica di Sant’Antonio ad Afragola | due ubriachi interrompono la celebrazione

Dopo l’addio di Amadeus, ora le ultime notizie hanno coinvolto anche Antonella Clerici , che potrebbe andare via dalla Rai. E si saprebbe anche dove potrebbe lavorare, una volta annunciata la separazione con la televisione pubblica italiana. In seno ...

Attimi di concitazione e panico hanno scosso la discoteca ‘Class 125’ nel cuore di Arezzo , precisamente in via Madonna del Prato, la scorsa notte , quando ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno dei locali. Il personale addetto alla ...

Piano assunzionale Asl Ta, Fials: mentre in Regione si litiga nella Asl c'è il caos - Piano assunzionale Asl Ta, Fials: mentre in Regione si litiga nella Asl c'è il caos - In Consiglio regionale, le discussioni si inaspriscono con leggi che si cancellano a vicenda, mentre nelle Aziende sanitarie regna il caos. Con l'estate alle porte, mancano le autorizzazioni per le as ...

Salento, caos parcheggi e lavori: i bagnanti per ora non ci sono. Lidi-Comune, c’è l’incontro - Salento, caos parcheggi e lavori: i bagnanti per ora non ci sono. Lidi-Comune, c’è l’incontro - Colpa del meteo incerto e delle nuvole mattutine che hanno tenuto i bagnanti a casa Affatto. Il sole ha fatto capolino già nella tarda mattinata e la colonnina di mercurio ha toccato quota 30 gradi.

Israele, caos nel governo. Biden: "Cessate il fuoco subito" - Israele, caos nel governo. Biden: "Cessate il fuoco subito" - Le divisioni all’interno del gabinetto di guerra israeliano sul futuro di Gaza dopo il conflitto sono sempre più nette. Sabato, il ministro dell’esecutivo Benny Gantz ha preannunciato che ritirerà il ...