Canoa slalom - De Gennaro riporta l’oro nel kayak dopo dodici anni Movimento competitiv - delusione Horn

(Di lunedì 20 maggio 2024) La stagione diè cominciata con gli Europei di Tacen. Assegnati ititoli continentali nelle acque slovene e l’Italia torna ad esultare con GiovDe, cheil titolo individuale neldi distanza dall’ultima volta. Una discesa sicura e senza remore per il già due volte argento continentale, cheil titolo nel Bel Paese dal 2012, quando fu l’odierno selezionatore Daniele Molmenti a trionfare. Un successo che conferma Denell’élite europea e anche mondiale della specialità, una buonissima indicazione in vista delle Olimpiadi. Rimandato Xabier Ferrazzi, con la sua esperienza chiusasi con il salto di porta 4, mentre Leonardo Grimandi ...

Canoa slalom, De Gennaro riporta l’oro nel kayak dopo dodici anni. Movimento competitivo, delusione Horn - canoa slalom, De Gennaro riporta l’oro nel kayak dopo dodici anni. Movimento competitivo, delusione Horn - La stagione di canoa slalom è cominciata con gli Europei di Tacen. Assegnati i dodici titoli continentali nelle acque slovene e l'Italia torna ad esultare ...

LIVE Canoa slalom, Europei 2024 in DIRETTA: tripletta slovena al maschile. Ottavo posto per Ceccon e Borghi - LIVE canoa slalom, Europei 2024 in DIRETTA: tripletta slovena al maschile. Ottavo posto per Ceccon e Borghi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei di canoa slalom. Grazie ...

Canoa slalom, Giovanni De Gennaro nuovo campione europeo nel kayak - canoa slalom, Giovanni De Gennaro nuovo campione europeo nel kayak - Suona l’inno di Mameli a Lubiana, in Slovenia, grazie alla medaglia d'oro conquistata da Giovanni De Gennaro ai Campionati Europei di canoa slalom nella disciplina olimpica del K1. Sul canale di Tacen ...