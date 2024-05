Cangiano FdI | da Ministero Cultura pioggia di finanziamenti per Provincia Caserta - grazie a Sangiuliano

(Di lunedì 20 maggio 2024). «Continuano ad arrivare bellissime notizie per la nostrada parte deldella. Come già aveva avuto modo di preannunciare il Ministrodurante la sua visita Domenica scorsa, la sinergia Istituzionale tra la Commissionealla Camera, di cui sono componente, ed ilda lui guidato ha consentito un ulteriore riconoscimento al nostro patrimonio artistico ele. Sono infatti ben 5 gli interventi di adeguamento sismico dei luoghi di, Torri e Campanili ammessi a finanziamento per quanto attiene la nostra. Aversa (680mila euro), Casal di Principe (675mila euro), Lusciano (130mila euro) Valle di Maddaloni (1 milione e 150mila euro) e Villa di ...

l Comites , organismo rappresentativo della collettività italiana residente in Tunisia, presieduto da Sandro Fratini, ha annunciato oggi il patrocinio al progetto “Drop in Space” nella sua tappa a Kebili , oasi nel deserto del Sahara nella regione ...

l Comites , organismo rappresentativo della collettività italiana residente in Tunisia, presieduto da Sandro Fratini, ha annunciato oggi il patrocinio al progetto “Drop in Space” nella sua tappa a Kebili , oasi nel deserto del Sahara nella regione ...

LECCE, 5 MLN DA GOVERNO PER EX MONASTERO OLIVETANI - LECCE, 5 MLN DA GOVERNO PER EX MONASTERO OLIVETANI - Con lo stanziamento, da parte del ministero della cultura (MIC), di 5 milioni di euro per il restauro dell’ex monastero degli Olivetani di Lecce, si chiude un percorso che non è solo finalizzato al re ...

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Museo Storico Archeologico di Nola. - Il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano al Museo Storico Archeologico di Nola. - Il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano al Museo Storico Archeologico di Nola. Il Museo Storico Archeologico di Nola ha avuto l’onore di ...

Sesto, al via i lavori per la ristrutturazione dell'edificio del Museo Ginori - Sesto, al via i lavori per la ristrutturazione dell'edificio del Museo Ginori - Al via i lavori al Museo Ginori di Sesto Fiorentino: con la consegna del cantiere all’impresa esecutrice, prende il via la ristrutturazione dell’edificio che lo ospita, chiuso dal maggio del 2014 in s ...