Campi Flegrei | scossa magnitudo 4 4

(Di lunedì 20 maggio 2024) 21.28 Ladi terremoto di4.4 registrata alle 20.10 aiè la più forte degli ultimi 40 anni ed è solo la più intensa della scia sismica che ha colpito l'area dal pomeriggio Il fenomeno è stato avvertito fino all' isola di Procida e in tutto l'hinterland napoletano.Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all'epicentro Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.