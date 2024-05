Campi Flegrei - il sindaco di Pozzuoli | Mantenete la calma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo tutti avvertito la scossa di pochi minuti fa,la, siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti”. Lo afferma ildi, Gigi Manzoni. Dall’ufficio stampa del Comune fanno sapere che ilha riunito in Comune il Centro operativo comunale (Coc) per organizzare le squadre dei tecnici per i rilievi di eventuali danni agli edifici. Sono arrivate alcune segnalazioni, per adesso di intonaci esterni o piastrelle cadute in casa. Ilha ricevuto la chiamata del ministro Musumeci, che “si è messo a totale disposizione per ogni cosa”. Anche il direttore della protezione civile regionale sta arrivando nella sede comunale. In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada, così come ...