Cambiare mentalità richiede consapevolezza e coraggio Anche sui temi del lutto e della morte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pensiamo alla mente umana come a un giardino; se non viene curata, non tende a riempirsi di erbacce? Ebbene,unanon solo ildi seminare nuovi granelli, mala costanza nell’estirpare le erbacce che soffocano il pensiero e, a volte, le persone nelle varie dimensioni dell’essere. Da anni, mi dedico a questo compito, un impegno che abbraccio attraverso molteplici modalità: dalla cura di sé nel cambiamento personale, alla formazione professionale, fino alle docenze presso il Master Death Studies and The End of Life dell’Università di Padova. Il mio percorso includel’organizzazione di dibattiti, la scrittura di articoli e saggi (il mio ultimo libro, per la casa editrice Mursia, si intitola La relazione d’aiuto. Come aiutare a gestire il ...