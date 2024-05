Calolziocorte - dalla lite sui social agli spari sotto casa | arrestato l’aggressore del pugile Luca Marasco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) È statoil 42enne bergamasco che il mese scorso ha sparatodi, l’ex campione italiano dei pesi leggeri di 40 anni. Ha cercato di gambizzarlo, per fortuna senza colpirlo, non con i proiettili almeno, ma solo con il calcio della pistola. Era ricercato, perché si era reso irreperibile subito dopo l’agguato. L’altro giorno si è però presentato in caserma con il suo avvocato e si è costituito. Ora è in carcere a Pescarenico. L’accusa per lui è di lesioni e porto abusivo di arma da fuoco, cioè una piccola calibro 22 che non aveva mai dichiarato e che non poteva nemmeno avere. A spiegare i motivi dell’agguato era stato lo stesso. "È successo per unasui, tutto qua. Un post tira l’altro, vengo io, vieni ...