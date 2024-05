Calcio a 5 | Terranuova - addio playoff

(Di lunedì 20 maggio 2024) Termina il cammino delTraianaa 5 nella semifinaledi serie C2. Venerdì sera al Filarete Palazzetto C5 di Firenze la truppa di Samuele Bimbi si è dovuta arrendere alla Sorba Casciano per 3-4 dopo i tempi supplementari. Marcatori del match Festa, Mehmeti e Lamberti. Si infrange così il sogno dei biancorossi di accedere alla finale in cerca di una promozione in C1. In ogni caso la stagione sportiva 2023-2024 rimarrà nella storia del club, che per la prima volta è riuscito ad arrivare agli spareggi della post-season da migliore seconda dei tre gironi di C2. I ragazzi di Bimbi erano riusciti a prevalere negli ottavi di finale del 3 maggio al Pala OpenBox diper 5-2 contro i pratesi del San Giusto. Sette giorni più tardi, in occasione dei quarti, i terranuovesi hanno pareggiato 4-4 ...

