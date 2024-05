Cade con la bici e finisce nel fiume Bisenzio | Prato - salvato un ciclista

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Perde il controllo della, fa un volo di sette metri enel. Acnel pomeriggio di lunedì 20 maggio. L’allarme è scattato sulla pista ciclabile nei pressi di via Marconi, all’altezza dell’area fiera. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di: sono stati loro a salvare l’uomo, facendolo uscire dall’acqua. E’ intervenuta una squadra ma anche il personale del gruppo speleo alpino fluviale, che si è calato sull’argine fino a raggiungere l’uomo, immobilizzandolo e riportandolo in strada. Qui attendeva un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale.

