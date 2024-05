Borsa | Milano in avvio a -1,02% con stacco cedole

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladiapre a -1,02% nel giorno in cui 21 big staccano la cedola andando a pesare sull'indice principale per l'1,42%. Il Ftse Mb è a 35.038 punti.

Avvio in deciso rialzo per Mps in Borsa nel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni sale 2%. Buon passo anche per Saipem (+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6%). Il Ftse Mib sui cui lo stacco dei dividendi ...

Piazza Affari, pioggia di stacco cedole: le società coinvolte - Piazza Affari, pioggia di stacco cedole: le società coinvolte - E' tempo di dividendi a Piazza Affari. Dopo la maxi tornata dello scorso 22 aprile, in cui otto società del FTSE MIB hanno staccato la cedola ...