(Di lunedì 20 maggio 2024) Le Borse die Pacifico aprono la settimana in. E sono con il segno verde anche i future sue l'che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di stacco delle cedole. Sui listini non sembra impattare l'incidente in elicottero in cui ha trovato la morte il presidente iraniano Raisi. Tokyo chiude con il Nikkei a +0,73%. Le Piazze cinesi sono sostenute dall'immobiliare con Shanghai che segna un +0,4%, e Shenzhen (+0,22%). Anche Hong Kong è positiva (+0,47%). Sul fronte macro la lente è soprattutto a indici pmi di maggio in calendario giovedì , tanto inquanto negli Usa. Dati preliminari che saranno determinanti per valutare se, dopo un primo trimestre migliore delle, la ripresa possa consolidarsi durante la primavera.

Borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - Borsa: asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - Le Borse di asia e Pacifico aprono la settimana in rialzo. E sono con il segno verde anche i future su Wall Street e l'Europa che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di stacco delle cedole. (ANS ...

Asia, indici in rialzo grazie alle misure di stimolo in Cina e ai titoli tecnologici, in attesa dei conti di Nvidia. Nuovo record per l’oro - asia, indici in rialzo grazie alle misure di stimolo in Cina e ai titoli tecnologici, in attesa dei conti di Nvidia. Nuovo record per l’oro - Pechino ha alleggerito le norme sui mutui oltre a stanziare 1.000 miliardi di yuan (138 miliardi di dollari) di finanziamenti supplementari. Per Morgan Stanley le vendite di immobili in Cina richieder ...

Borsa: Asia incerta con i dati cinesi e i tassi americani - Borsa: asia incerta con i dati cinesi e i tassi americani - Borse asiatiche incerte e future sui listini europei in calo, in scia alla seduta debole di Wall Street, ai timori sulle tempistiche del taglio dei tassi e ai dati arrivati questa notte dalla Cina. To ...