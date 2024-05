(Di lunedì 20 maggio 2024) Avvio in deciso rialzo per Mps innel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni2%. Buon passo anche per(+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6%). Il Ftse Mib sui cui lo stacco dei dividendi pesa per l'1,42%, cede lo 0,97 a 35.054 punti.

Avvio senza una direzione per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (-0,02%), in linea con quanto avviene sugli altri listini europei mentre gli investitori cercheranno spunti in giornata dal dato definitivo ...

Il focus resta sulle banche centrali, attenzione anche ai dati sull’inflazione Ue. Euro stabile sul dollaro, petrolio ancora in rialzo. Spread poco mosso in area 130 punti

Avvio in deciso rialzo per Mps in Borsa nel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni sale 2%. Buon passo anche per Saipem (+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6%). Il Ftse Mib sui cui lo stacco dei dividendi ...

Borsa: a Milano in testa Saipem a +2,8%, Mps sale del 2% - borsa: a Milano in testa saipem a +2,8%, Mps sale del 2% - Avvio in deciso rialzo per Mps in borsa nel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni sale 2%. Buon passo anche per saipem (+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6% ...

Borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - borsa: Asia in rialzo, Europa e Wall Street attese positive - (ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in rialzo. E sono con il segno verde anche i future su Wall Street e l'Europa che è attesa senza strappi. A Milano è giorno di ...

Il FTSEMib chiude in rosso (ma il calo è minimo) - Il FTSEMib chiude in rosso (ma il calo è minimo) - I maggiori indici di borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno registrato ribassi frazionali nell'ultima seduta della settimana, in una giornata caratterizzata da scadenze ...