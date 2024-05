Bomba d' acqua in Brianza - diluvio a Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - E' in corso ancora una volta, in una primavera già molto piovosa, un nubifragio sue dintorni. La situazione più critica, al momento, è quella di Cesano Maderno dove, si legge nella pagina social del Comune, sono caduti novanta millimetri di pioggia in un'ora. Alcune vie, il parco Borromeo e un sottopasso sono stati chiusi e si segnalano auto in panne, cantine e box allagati. A Monza squadre di volontari della Protezione Civile sono già in stato di allerta e dalle 21 di questa sera cominceranno a dislocare transenne e barriere da attivare nel caso il Lambro superasse il livello di guardia durante le ore notturne. Secondo le previsioni e le allerte istituzionali, il 'peggio' deve ancora arrivare con l'incombere dell'allerta rossa diramata per le prossime ore.