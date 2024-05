Bologna-Juventus oggi in tv | canale - orario e streaming Serie A 2023 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alle 20:45 di, lunedì 20 maggio,scenderanno in campo in occasione del posticipo che chiuderà la trentasettesima giornata diA. Sarà la prima gara dei bianconeri senza Massimiliano Allegri, esonerato dopo la vittoria in finale di Coppa Italia. L’ultimo successo delal Dall’Ara contro lainA risale al 29 novembre 1998, con Carlo Mazzone allenatore (3-0, reti di Paramatti, Signori e Fontolan). Da quel momento sei pareggi e 14 vittorie bianconere in casa dei felsinei. Un nuovo tabù da sfatare per Thiago Motta, accostato sempre con più insistenza alla panchina al momento occupata ad interim da Paolo Montero.(67 punti a testa) si sfideranno in un match di ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Trapani-Verona , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . L’atto che ha inaugurato la Serie ha visto la vittoria della formazione siciliana al termine ...

Alle 18:30 di oggi , lunedì 20 maggio, Salernitana ed Hellas Verona scenderanno in campo in occasione del posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. All’Arechi si sfidano una squadra già retrocessa e una che invece ha il match point ...

Lotta salvezza, tutto in 90': 4 squadre in 2 punti, le combinazioni | OneFootball - Lotta salvezza, tutto in 90': 4 squadre in 2 punti, le combinazioni | OneFootball - A 90 minuti dal termine è arrivato il secondo verdetto. Il Sassuolo è la seconda squadra retrocessa in serie B dopo la Salernitana. Nell’ultima giornata resta da stabilire l’ultima squadra che dovrà ...

Inter, l'era di Steven Zhang è al capolinea. Che cosa cambia con Oaktree Futuro nel segno della continuità - Inter, l'era di Steven Zhang è al capolinea. Che cosa cambia con Oaktree Futuro nel segno della continuità - CALCIO, serie A - A meno di cataclismi estremamente improbabili, l'Inter passerà di mano nella giornata di martedì, quando Oaktree rileverà le quote societarie ...

Empoli, sei salvo se... Tutte le combinazioni per rimanere in Serie A - Empoli, sei salvo se... Tutte le combinazioni per rimanere in serie A - Sarà un'ultima giornata al cardiopalma per le squadre in lotta per la salvezza. Tra queste anche l'Empoli, che dopo il pareggio beffardo di ieri a Udine, è rimasta al terzultimo posto. La vittoria con ...