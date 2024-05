Bologna-Juventus 2-0 al 45'

TJ - BOLOGNA-JUVENTUS 2-0 - Squadre a riposo, felsinei in doppio vantaggio - TJ - bologna-juventus 2-0 - Squadre a riposo, felsinei in doppio vantaggio - 11:44 - JUVE IN VIAGGIO - La Juventus è in viaggio direzione Bologna. 10:45 - MONTERO RIPARTE DAL 3-5-2 - La Juventus è in viaggio verso Bologna per giocare la penultima sfida di campionato. Paolo ...

TJ - BOLOGNA-JUVENTUS 2-0 - Bianconeri mai pericolosi, i padroni di casa controllano - TJ - bologna-juventus 2-0 - Bianconeri mai pericolosi, i padroni di casa controllano - 35' - Pallone in avanti per Vlahovic, Skorupski interviene con qualche affanno favorendo la ripartenza di Calafiori. 34' - Miretti protegge palla costringendo Calafiori al fallo: calcio di punizione ...

Partenza disastrosa della Signora al Dall'Ara, e dal settore occupato dai tifosi bianconeri qualcuno già rimpiange il vecchio tecnico - Partenza disastrosa della Signora al Dall'Ara, e dal settore occupato dai tifosi bianconeri qualcuno già rimpiange il vecchio tecnico - L'esonero di Allegri ha diviso la tifoseria della Juventus. C'è stato chi ha parlato di "liberazione ... allenasse le ultime due partite di campionato, peraltro inutili. A Bologna la Juve è partita ...