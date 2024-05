Blitz del Verona a Salerno - i gialloblu sono salvi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlespugna 2-1 l’Arechi die, con un turno d’anticipo, festeggia la matematica permanenza in Serie A. Un’autentica impresa, quella centrata dagli uomini di Baroni che, nonostante la rivoluzione di mercato effettuata a gennaio, riescono a salvare la massima serie. Solo amarezza, invece, per la Salernitana che, già retrocessa, colleziona un’altra sconfitta, la 13esima casalinga. L’Arechi prima del fischio d’inizio regala effetti speciali con la Curva Sud che realizza una spettacolare scenografia sul tema dell’appartenenza e dell’identità. È l’unica emozione per i 15mila cuori granata presenti in via Allende che, nell’arco dei novanta minuti, assistono ad un monologo a tinte. La squadra di Baroni approccia in maniera veemente la partita e dà subito l’impressione di avere la gara in ...