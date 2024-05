Bennacer spaventa i tifosi | ecco dove può andare tra pochi giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il cervello del centrocampo rossonero. Quello che in questa stagione è mancato più di tutti a Stefano Pioli. Ismaelnon è riuscito a incidere come avrebbe voluto nella stagione del Milan: qualche infortunio di troppo e la Coppa d'Africa l'hanno tenuto lontano da San Siro per metà campionato: appena 19 partite e 2 gol in questa stagione. Nel suo futuro, non è un mistero, potrebbe esserci l'Arabia: come tanti campioni della Serie A e non solo, è stato avvicinato da alcuni club di proprietà degli sceicchi. Disponibilità economiche praticamente infinite e un campionato sempre più pieno zeppo di giocatori di fama internazionale potrebbero convincerlo a lasciare Milano. Nella testa del centrocampista algerino c'è la permanenza in rossonero per almeno un paio d'anni, prima di andarsi a riempire le tasche nel campionato saudita. Ma non sono da escludere eventuali ...