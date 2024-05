Bargiggia | Conte ha chiesto la permanenza di Osimhen e certezze sul rinnovo di Kvara

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il giornalista Paoloha parlato degli ultimi colloqui tra Antonioe il Napoli. In particolare, il tecnico ex Tottenham avrebbesulladel centravanti Victore suldi Khvichatskhelia. Se il nigeriano ha una clausola di circa 130 milioni che potrebbe essere pagata quest’estate, l’ala georgiana è richiesta da diversi top club europei che giocheranno la Champions l’anno prossimo. In una diretta a Tv Play il giornalista ha dichiarato: «Ho saputo che negli ultimi colloquihala possibilità di tenere; la trovo una cosa un po’ pretestuosa vista la clausola. Aveva poisul ...

