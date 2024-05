Bahamas - avventure naturalistiche nel cuore dei tropici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da quel lontano 12 ottobre 1492 in cui Cristoforo Colombo mise piede sull’isola di San San Salvador la storia è cambiata, ma la meraviglia delleno. Quella terra lontana e meravigliosa che aveva fatto credere agli europei di aver raggiunto l’Eden continua ad essere un paradiso terrestre; un luogo leggendario ricco di storie e scoperte. L’arcipelago caraibico si trova nell’Oceano Atlantico e comprende 16 isole principali, oltre a centinaia di piccoli isolotti e atolli corallini che creano un mosaico tropicale amato dai visitatori di tutto il mondo. Lenon solo rievocano la storia che lega gli esploratori europei alle culture indigene, ma continua ad essere una destinazione ambitissima per chi cerca il relax in luoghi paradisiaci o letra la natura e la città. Grand Bahama Island è l’isola principale; si trova ...