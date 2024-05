Avvertita una forte scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dalle 19:56 di questa sera, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismicodei, con l’evento maggiore di magnitudo 4.4 registrato alle 20:10. Dalle 20 circa di questa sera, come segnalato dall’Ingv, è in corso uno sciame sismicodeiIn seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Laè stata nettamentedalla popolazione, sono in corso le verifiche di eventuali danni. Sciame sismico ai, 20 maggio 2024: comunicati di aggiornamento https://t.co/9NqmcHxZ1B — ...