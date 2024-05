Aviaria - dalle mucche può saltare all’uomo | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 mag. (Adnkronos Salute) – La circolazione sempre più stabile del virus dell’influenzaH5N1 nei mammiferi oceanici come “leoni marini e foche” è “preoccupante”. Ma “soprattutto a preoccupare me, come la comunità scientifica internazionale, è che questo virus è arrivato agli animali di allevamento come leda latte” colpite da un’epidemia negli Usa.che, “si è scoperto in uno studio, hanno un particolare recettore per l’influenza uguale a quello di alcuni uccelli e anche dell’uomo. Questo può voler dire che leinfettate potrebbero fungere da reservoir”, da serbatoio, “in cui l’H5N1 impara a mutare in modo da riuscire a fare il salto di specie e contagiare più facilmente le persone”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del ...