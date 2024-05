Aumentano occupazione e lavoro povero | cosa ci dice il rapporto Istat

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Parliamo di, tema che resta al primo posto nelle preoccupazioni degli italiani. L'ultimodell', l'Istituto che ogni anno fornisce con i suoi dati il quadro della salute dell'Italia in tutti i campi, fornisce un'immagine in controluce. Continua a crescere l', soprattutto quella a tempo indeterminato (molto bene!). Ma purtroppo è in salita anche il, quello che non permette al lavoratore di rispondere col suo stipendio a tutte le esigenze della famiglia. Le retribuzioni perdono terreno e la produttività delcontinua a ristagnare. E ilfemminile è sempre bistrattato. Partiamo dagli occupati: nel biennio 2022-2023 il loro numero è cresciuto a ritmi sostenuti, più 1,8% in entrambi gli anni. A ...