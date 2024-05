(Di lunedì 20 maggio 2024) Tubetti e confezioni dicorpo in ogni forma e colore: un panorama tipico sulla toeletta del bagno, con prodotti pronti all’uso e altri, purtroppo, già scaduti. Ogni tanto serve fare un controllo. Prima cosa, cercare ladisull’etichetta o sul timbro. Se il periodo è passato, il cosmetico è scaduto: semplice e lineare. Maperò anche al meno conosciuto PAO, il simbolo che raffigura un barattolo aperto con un numero e una “M” (ad esempio, 12M significa 12 mesi). Questo indica per quanto tempo il prodotto è sicuro dopo l’apertura. Quindi, se una crema scade tra un anno, ma il PAO è di 6 mesi, e l’hai aperta 9 mesi fa, meglio evitare di usarla. La dottoressa Paola Beria, chimica, naturopata, scrittrice e cosmetologa, chiarisce perché è sconsigliato usare una crema oltre la ...

Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che si avvicina per i docenti interessati. Tra la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile è prevista l'ordinanza ministeriale. L'articolo Aggiornamento Gps docenti 2024 , si può ...

Sono giorni di attesa anche per l'ordinanza ministeriale sulle GPS docenti 2024 : l'aggiornamento che dovrebbe svolgersi in questa primavera, potrà garantire l'aggiunta di titoli e punteggi e nuovi inserimenti per inserirsi nella lista dove si ...

Sole e cieli sereni in molte regioni con il tempo che nei prossimi giorni sarà quasi estivo. Ma quanto durerà il caldo? Le ultime previsioni meteo per l'Italia riportano di un'avanzata ulteriore dell'anticiclone africano anche al nord, dove negli ...

Attenzione alla data di scadenza delle creme e al PAO. Ecco gli usi alternativi (e impensabili) per riciclare quelle scadute - Attenzione alla data di scadenza delle creme e al PAO. Ecco gli usi alternativi (e impensabili) per riciclare quelle scadute - Tubetti e confezioni di creme corpo in ogni forma e colore: un panorama tipico sulla toeletta del bagno, con prodotti pronti all’uso e altri, purtroppo, già scaduti. Ogni tanto serve fare un controllo ...

Modello 730 precompilato 2024 oggi al via: istruzioni per non sbagliare e scadenza - Modello 730 precompilato 2024 oggi al via: istruzioni per non sbagliare e scadenza - Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello è a disposizione dal 20 maggio, ma si può inviare solo da oggi 20 aprile. Diverse le novità del 2024 per lavoratori dipendenti, pensionati e liberi profe ...

Aggiornamento Gps 2024/2026, domande al via per le supplenze: tutto su riserva e scadenze - Aggiornamento Gps 2024/2026, domande al via per le supplenze: tutto su riserva e scadenze - Pubblicata l'Ordinanza del Mim per l'aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze e di Istituto per insegnare nelle scuole: tutto quello che c'è da sapere.