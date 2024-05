Attacco hacker alla Porta di Brandeburgo? Il video con la bandiera della vittoria sovietica è alterato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladisi tinge di rosso in occasionefestaLiberazioneGermania, per ricordare il contributo dell’armatanella sconfitta del nazismo? Sarebbe questo l’effetto di un presuntosferrato dafilorussi al sistema di proiezione del monumento tedesco. Tuttavia, ilscena che viene condiviso in queste ore sui social è. Per chi ha fretta: Circola unche mostrerebbe larossaproiettata dafilorussi sulladia Berlino, in ...