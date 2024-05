ATP Lione 2024 | Rinderknech si salva contro Evans - Tiafoe fermato dalla pioggia

Atp Lione - Draw: Humbert numero uno, in tabellone Luciano Darderi e Lorenzo Sonego - Atp lione - Draw: Humbert numero uno, in tabellone Luciano Darderi e Lorenzo Sonego - La settimana che precede il Roland Garros vedrà andare in scena due tornei Atp 250 sulla terra battuta. Si gioca a Ginevra con Novak Djokovic entrato in tabellone con una wild card e si gioca in Franc ...

ATP Lione, il tabellone: Francia alla riscossa con Humbert e Monfils. Presenti Bublik e Cerundolo. - ATP lione, il tabellone: Francia alla riscossa con Humbert e Monfils. Presenti Bublik e Cerundolo. - Dal 18 al 25 maggio, al Parc de la Tête d’Or, torna l’ATP 250 di lione per l’edizione 2024 ... Monfils sarà pronto a far infuocare il suo pubblico, tiafoe proverà a rifarsi dopo la brevissima ...

Tabellone ATP Lione: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al via del torneo francese - Tabellone ATP lione: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al via del torneo francese - Dal 19 al 25 maggio l'ATP di lione sarà tra i tornei che accompagneranno i giocatori all'edizione 2024 del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio a ...