ATP Ginevra 2024 | la pioggia salva Murray - avanti Cobolli e Ruusuvuori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Andyviene letteralmente preso per mano eto dallanel suo esordio all’ATP 250 di, uno dei due ultimi eventi prima del Roland Garros. Lo scozzese, infatti, è sotto 7-5 4-1 contro il tedesco Yannick Hanfmann, che ha anche il servizio a disposizione. Sembra molto complesso per il nativo di Dunblane andare a sfidare Novak Djokovic al secondo turno, ma l’acqua gli lascia qualche speranza in più (vero è che, però, i segnali dal Challenger di Bordeaux non erano stati confortanti al massimo). Insieme ad Hanfmann e, finiscono per dover rinviare del tutto il loro match a domani il ceco Tomas Machac e il britannico Jack Draper, che avrebbero potuto mettere insieme una bella chiusura di giornata. Per il resto, sono quattro gli incontri terminati ...