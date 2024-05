Ascolti tv - l’Isola dei Famosi scende ancora ma non rischia la chiusura anticipata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Isola deisempre più in basso. Glitv dei programmi di prima serata di domenica 19 maggio parlano chiaro: il surviving show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5 non sta dando i frutti sperati e questo è innegabile. Al di là delle affermazioni di gioia e giubilo che i vertici Mediaset sicuramente esprimeranno a fine stagione, è innegabile che glidel programma siano decisamente deludenti. Quello dell'Isola dei2024 avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso del programma, un corso che avrebbe dovuto puntare sulla qualità, su idee nuove, su stili di conduzione diversi e su un tasso di trash decisamente più basso rispetto al passato. Tasso di trash che è comunque rimasto abbastanza invariato anche in questa "nuova era". E non ha sortito gli effetti sperati neppure lo spostamento ...

