(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Su Rai1 nel prime time di ieri sera ladi 'Makari' è stata vista da 2.348.000 telepari al 14,7% di share mentre su Canale 5 'L’Isola dei Famosi' – in onda dalle 21,32 all’1,18 – ha totalizzato 1.972.000 telee il 16,2% di share. Terzo posto per Rai3 con 'Report' che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ascolti tv, 2.348.000 spettatori per 'Makari' in replica - ascolti tv, 2.348.000 spettatori per 'Makari' in replica - Su Rai1 nel prime time di ieri sera la replica di ' Makari ' è stata vista da 2.348.000 telespettatori pari al 14,7% di share mentre su Canale 5 ' L’Isola dei Famosi ' - in onda dalle 21,32 all’1,18 - ...

Ascolti tv 19/5: Isola Dei Famosi vs Makari, chi ha vinto. Top e flop - ascolti tv 19/5: Isola Dei Famosi vs Makari, chi ha vinto. Top e flop - Tutti i dati e i dettagli degli ascolti televisivi della giornata e della prima serata di domenica 19 maggio 2024.

Ascolti 19 maggio, L’Isola dei Famosi peggio delle repliche di Makari - ascolti 19 maggio, L’Isola dei Famosi peggio delle repliche di Makari - La puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi è scesa sotto i 2 milioni di telespettatori Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show ...