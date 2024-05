ARF! Festival del Fumetto - dal 24 al 26 maggio a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 mag. (askanews) – Dal 24 al 262024 ARF!celebra i suoi 10 anni alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di, con tre giorni di “Storie, Segni & Disegni”: un’immersione totale nelnel cuore del Testaccio, quartiere-simbolo del fermento creativo della Capitale. SALA TALK: Cuore pulsante nonché vero e proprio “marchio di fabbrica” di ARF!, la Sala Talk sarà animata anche quest’anno dai più importanti protagonisti delitaliano e internazionale, da editori, autrici e autori, da personalità dal mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. L’evento vedrà la partecipazione di grandi ospiti come Dave McKean dal Regno Unito, Baru dalla Francia, Lâm Hoàng Trúc dal Vietnam, oltre a eccellenze “100% Made in Italy” come ...