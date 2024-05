ANM | nuovi canali di vendita per i titoli di viaggio

(Di lunedì 20 maggio 2024) La ditta di trasporti ANM propone nuove possibilità di acquistare i biglietti, la novità entrata in vigore nelle ultime ore A partire da Oggi, acquistare idiper il trasporto pubblico di ANM sarà più semplice grazie alla collaborazione con i circuiti Punto Lis/Lottomatica (rete tabaccai), Drop Point e Mooney. Questirappresentano una rete capillare di esercizi commerciali abilitati all’emissione deidiANM, offrendo un accesso più comodo e diffuso ai biglietti. Dettagli dell’Acquisto I biglietti saranno emessi sotto forma di uno scontrino stampato su normale carta termica, riportante le caratteristiche del titolo die un “QR code”. Inizialmente, saranno disponibili solodi corsa singola aziendale per le ...

