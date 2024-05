Ammutinamento - Allan vince la causa contro il Napoli condannato a pagare 187mila euro

(Di lunedì 20 maggio 2024) . Si è conclusa ladelper l’. Ilaveva chiesto 800miladi danni al brasiliano che a sua volta aveva chiesto un danno di immagine. Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato, ha respinto le richieste dele hail club al pagamento di quanto dovuto al brasiliano. Il Tribunale: RIGETTA le domande proposte dalla Società Sportiva CalcioS.p.A. avverso Marques Loureiro; DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA la Società Sportiva CalcioS.p.A. al pagamento in favore di Marques Loureirodella somma di € 187.008,55, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al ...

La Napoli Nuoto conquista la salvezza nel campionato di Serie C Campania nonostante il ko subito al Pala Trincone contro l’Ischia . La compagine della Napoli Nuoto conquista la salvezza nel campionato di Serie C Campania nonostante il ko subito al ...

Allan , centrocampista brasiliano ex Napoli e Udinese, ha parlato ai media in Brasile del suo Futuro . nuova avventura lontano dall’Asia Allan , centrocampista brasiliano ex Napoli e Udinese, ha parlato ai media in Brasile del suo Futuro . nuova ...

Una settimana decisiva quella che si apre domani per la Canottieri Napoli alla Piscina Scandone alle 19.15 con la prima sfida della semi finale play off contro la Reale Mutua Torino 81. I ragazzi del molosiglio sono molto concentrati e con il Mister ...

