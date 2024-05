Amici 23 - Marisol Castellanos svela perché in finale si aspettava di perdere contro Sarah Toscano E a proposito di Petit…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sabato sera è andata in onda su canale 5 ladi23, che ha visto trionfare la cantante, in qualità di vincitrice del programma e la ballerina, come vincitrice della categoria ballo., oltre alla soddisfazione della vittoria, ha portato così a casa anche un montepremi pari a 100mila euro, ripartiti tra i 50mila del premio della critica assegnato dai giornalisti e i 50mila relativi invece al premio di categoria. Intervistata da TvBlog subito dopo la vittoria,si è detta incredula per aver battuto inDustin Taylor: Non me lo aspettavo, ancheDustin ha un’impronta internazionale, lo stimo tantissimo. Ho preso molto spunto da lui. Davanti alle carte ...