(Di lunedì 20 maggio 2024) Secondo Carlo, Aurelio Deavrebbe contattato Roberto Deper tastare il terreno in vista della prossima stagione al. La ricerca del nuovo allenatore delprosegue senza sosta. Dopo i nomi caldi di Gasperini e Conte, ora spunta un’altra pista a sorpresa. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Aurelio Deavrebbe avviato i contatti con Roberto Deper provare a portarlo all’ombra del Vesuvio. De: la bomba diA lanciare la bomba è stato Carlodi Radio Kiss Kiss: “Stamattina il, nella persona di De, hato Deper ...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta sondando la disponibilità di Roberto De Zerbi per la panchina azzurra della prossima stagione. Napoli , De Laurentiis ha chiamato anche De Zerbi Lo ha annunciato Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss ...

Alvino: “De Laurentiis sonda De Zerbi per la panchina del Napoli”. Arrivano conferme - alvino: “De laurentiis sonda De Zerbi per la panchina del Napoli”. Arrivano conferme - A lanciare la bomba è stato Carlo alvino di Radio Kiss Kiss Napoli: “Stamattina il Napoli, nella persona di De laurentiis, ha sondato De Zerbi per capire se ci sono possibilità di vederlo sulla ...

KISS KISS - Napoli, contattato Gasperini, in attesa della risposta resiste la pista Conte - KISS KISS - Napoli, contattato Gasperini, in attesa della risposta resiste la pista Conte - Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal' in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli: “È la settimana della decisione fina ...

Gasperini: "Napoli, se ne può parlare da giovedì". La "risposta" di De Laurentiis - Gasperini: "Napoli, se ne può parlare da giovedì". La "risposta" di De laurentiis - Gian Piero Gasperini è uno dei nomi accostati al Napoli in vista della prossima stagione. Retroscena sul tecnico della DEA.