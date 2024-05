Allievi ed Esordienti Gli appuntamenti da non perdere

(Di lunedì 20 maggio 2024) Definiti dalla Mobilieri Ponsacco i percorsi del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti gara a tappe per glidal 28 al 30 giugno, e del Campionato Toscano1° e 2° anno a Cenaia il 30 giugno. La garaprevede la crono di apertura Cascina-Ponsacco di km, e quella finale da Cenaia a Ponsacco di km 61. Il Campionato Toscanodel 30 giugno con partenza ed arrivo da Cenaia. Alle 9 il via agli atleti di 13 anni per complessivi km 37,800 (circuito di km 12,600 per tre volte) con la salita di Fauglia. Alle 10,30 la partenza deglidi 14 anni su 4 giri per un totale di km 50.

