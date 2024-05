Allenatore Milan - chance per De Zerbi? Questi indizi fanno pensare che …

Milan-Fonseca, inizia la settimana clou: attesa per l'accordo - milan-Fonseca, inizia la settimana clou: attesa per l'accordo - La presenza, a sorpresa, di Roberto De Zerbi sul mercato degli allenatori non sembra aver cambiato i piani del milan. Dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni, quella appena iniziata è destinata ...

Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" - "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" scrive il Il Mattino in edicola stamani. Dopo il lungo corteggiamento cala il gelo nella trattativa con ...

Il Milan di Pioli conferma: il prossimo tecnico faccia "correre" questo gruppo - Il milan di Pioli conferma: il prossimo tecnico faccia "correre" questo gruppo - Quest’anno il milan è stato un colabrodo. C’è dunque anche una questione di schieramento e di strategia tattica ...