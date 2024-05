Allegri - quale futuro dopo la Juve? Arabi - Bayern o Milan

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'allenatore aspetta una chiamatal'esonero deciso dai bianconeril'esonero annunciato dallantus, che fine fa Massimiliano? L'allenatore toscano, silurato dal club bianconerola vittoria della Coppa Italia, potrebbe rimanere fermo per una stagione se non dovessero arrivare chiamate. Il panorama italiano e internazionale potrebbe però offrire una sistemazione al 'profeta del

Nuovi scenari: Ghisolfi alla Roma, Zhang verso l’addio e Mourinho-Besiktas - Nuovi scenari: Ghisolfi alla Roma, Zhang verso l’addio e Mourinho-Besiktas - Ecco le notizie più importanti della giornata con attenzione alla questione societaria dell'Inter Giornata ricca di notizie che riguardano il nostro ...

Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini - Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini - Addii scontati, contratti al limite, trattative da fare: dopo l'esonero di Max, situazioni in bilico per i suoi uomini ...

Caso Allegri, nuova lite in diretta: “Non avete rispetto” - Caso Allegri, nuova lite in diretta: “Non avete rispetto” - Caso Allegri, nuova lite in diretta dopo l'esonero da parte della Juventus: "Non avete rispetto". Il duro botta e risposta ...