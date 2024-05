Alessandro Dall’Ó morto facendo canyoning | dall’attrezzatura alla dinamica - un’indagine sull’incidente

Una giornata di avventura trasformata in tragedia. È morto Alessandro Dell'Ò, milanese di 33 anni che è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è...

Lavorava in nero il 21enne Alessandro Panariello, che ieri è morto in un incidente avvenuto a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro. A denunciarlo sono gli avvocati Gennaro Caracciolo e Agostino Russo dello ...