Il tempo è Tirana. L’ideale per il governo Meloni resta aprire i centri per i Migranti in Albania prima delle europee. Un modo per rivendicare un risultato e cercare di capitalizzarlo nelle urne. S... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

Albania, l’appalto per la gestione dei migranti parte oggi ma i centri non ci sono. E Meloni è costretta a rinviare la sua visita - albania, l’appalto per la gestione dei migranti parte oggi ma i centri non ci sono. E Meloni è costretta a rinviare la sua visita - Avrebbero dovuto aprire oggi ma a Schengjin e a Gjiader al momento ci sono solo le ruspe. L’inaugurazione in pompa magna dei centri per migranti in albania che – dice Giorgia Meloni – mezza Europa ci ...

Migranti, differenze (e analogie) fra Sanchez e Meloni sulla gestione dei flussi - migranti, differenze (e analogie) fra Sanchez e Meloni sulla gestione dei flussi - I governi di Madrid e Roma sono gli antipodi su vari fronti. Quando si parla di sbarchi, l’approccio mostra qualche similitudine ...

Migranti, se la storia cambia il vento - migranti, se la storia cambia il vento - L’immigrazione rimane centrale nella campagna elettorale delle ormai vicine elezioni europee e addirittura già infuoca i dibattiti di quella americana, che pure si concluderà ...