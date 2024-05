Al Bano - il compleanno del leone dalla voce d' oro tra rivincite e successi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Se sommate i chilometri percorsi nei suoi viaggi- tra aerei, treni e auto - tutto potrebbe essere pari alla distanza del giro della Terra. AlCarrisi, ildi Cellino che è amato da intere generazioni, oggi compie gli anni. Nonno, papà super sprint, compagno da oltre vent'anni di Loredana Lecciso (la donna che gli ha regalato due splendidi figli, Jasmine e Bido). La sua seconda vita, dopo quella trascorsa con la prima moglie, Romina Power, che in questi anni ha rincontrato professionalmente sul palco. Algira il mondo, ma torna sempre a casa: Cellino San Marco, alle porte del Salento, è il suo nido. Nonostante gli impegni e i tour sempre sold out, Carrisi non dimentica la sua vocazione contadina: si racconta che appena può sale sul trattore per arare la "sua terra". Quella che ricorre spesso nelle sue canzoni, veri ...