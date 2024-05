Aggressione in metro | un arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024) CRONACA DI ROMA – Nella serata di ieri, due indiani di 21 anni sono stati brutalmente aggrediti a pugni appena scesi sulla banchina dellapolitana, nella stazione Giardinetti sulla linea C, situata in via Casilina, a Roma. Quattro individui li hanno assaliti, sottraendo loro il telefono e i soldi. Intervento delle Forze dell’Ordine Un vigilante presente sul posto è riuscito a bloccare uno dei rapinatori. Poco dopo, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Casilino, che hanno arrestato un 18enne di origine egiziana con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i complici.