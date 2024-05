ABBIATI | La stagione del MILAN è da 7 in pagella Servono DUE ATTACCANTI! Su

Abbiati: 'De Zerbi o Fonseca Pioli ha fatto bene, il Milan deve studiare la scelta. Maignan un leader, calo normale' - abbiati: 'De Zerbi o Fonseca Pioli ha fatto bene, il milan deve studiare la scelta. Maignan un leader, calo normale' - L`ex portiere ed ex-dirigente del milan, Christian abbiati, ha parlato a Sky a margine dell`undicesima edizione del `memorial Claudio Lippi` che si sta tenendo.

MN24 – Abbiati al Memorial Claudio Lippi: «Ecco come valuto la stagione del Milan. Pioli Ha riportato il Milan in alto. Sul nuovo allenatore…» - MN24 – abbiati al Memorial Claudio Lippi: «Ecco come valuto la stagione del milan. Pioli Ha riportato il milan in alto. Sul nuovo allenatore…» - MN24 – abbiati al Memorial Claudio Lippi: le dichiarazioni dell’ex portiere rossonero ai microfoni di milannews24 (dal nostro inviato Daniele Grassini) – L’ex portiere del milan abbiati ha parlato a m ...

Da Ambrosini a Ganz: lunedì tutti in campo per ricordare Claudio Lippi - Da Ambrosini a Ganz: lunedì tutti in campo per ricordare Claudio Lippi - Lunedì 20 maggio, con calcio d'inizio al "Centro Sportivo Vismara – Puma, House of Football” fissato per le 20.30, si svolgerà l'undicesima edizione del memorial Claudio Lippi per ricordare il giornal ...