A1 Martedì e mercoledì chiusure notturne immissione diramazione Roma sud

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del viadotto ‘San Cesareo 2’, nelle due notti di21 e22 maggio, con orario 22-6, per chi proviene da Firenze, sarà chiuso il ramo disulla D19sud, verso/Grande Raccordo Anulare. In alternativa si consiglia di percorrere la A24-Teramo, seguire le indicazioni perest/Gra e raggiungere lasud. (Com/Red/ Dire)