A spasso per Latina - ma è ai domiciliari | carcere per un 53enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Nella serata del 18 maggio a, in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a partire dalle ore 19:00 in coordinamento con locale Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza nei quartieri “q4 – q5” di questo centro, i carabinieri del locale Comando Provinciale, unitamente a personale del locale Gruppo Carabinieri Forestale, traevano in arresto un cittadino classe 71, residente a, in atto sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento misura cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma, a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, prontamente segnalate alla competente A. G. dagli operanti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa ...