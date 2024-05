A Castelnovo Monti Oggi i sorteggi del Montagna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024), per certi versi, avrà il via la 72ª edizione del Torneo della: è infatti il giorno deidei gironi. Alle 19, all’Onda della Pietra che si trova a, il Csi presenterà il torneo e sorteggerà i gironi di Dilettanti e Giovanissimi (con 14 squadre al via, stesso numero dell’anno scorso) e anche Juniores (l’anno scorso 8 squadre, quest’anno potrebbero essere 12). Per gli Amatori, invece, ci sarà più avanti una riunione dedicata. L’inizio del(Giovanissimi e Dilettanti) è previsto per domenica 9 giugno, con la finale sabato 27 luglio a Carpineti. Capitolo Juniores: inizio martedì 11 giugno e finale giovedì 25 luglio a Casina.